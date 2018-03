Sindelfingen: Nach Wendemanöver im Auto eingeklemmt

Am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr kam es in der Rudolf-Diesel-Straße in Sindelfingen zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Der 20-jährige Fahrer eines Pkw der Marke BMW fuhr von Böblingen kommend in Richtung Sindelfingen auf dem rechten der beiden Richtungsfahrstreifen und wollte in Höhe der Tübinger Allee verbotswidrig wenden. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw Renault Clio eines ebenfalls 20-Jährigen, der leicht nach hinten versetzt auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war. Der Renault prallte gegen die Fahrertür des BMW, dessen Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt und hierbei schwer verletzt wurde.

Die hinzugerufene Feuerwehr musste das Dach des BMW aufschneiden, um den Verletzten aus seinem Fahrzeug befreien zu können. Anschließend konnte er vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 19-jährige Beifahrer im BMW sowie die beiden 20-jährigen Insassen im Renault wurden bei dem Unfall nach derzeitigem Stand nur leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 10.000 Euro. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit vier Fahrzeugen und 15 Wehrleuten im Einsatz. Des Weiteren waren zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Mit der Unfallaufnahme wurde eine Streife der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg beauftragt. Die etwa zweistündige Verkehrsregelung und die Zurückhaltung mehrerer Schaulustiger übernahmen die Polizeireviere Sindelfingen und Böblingen mit insgesamt vier Streifen. (pol/mp)