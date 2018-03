S-Ost: Rücksichtslos überholt und weitergefahren

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (15.03.2018) in der Gänsheidestraße eine Fahrzeugkolonne überholt und beim Einscheren den Mercedes eines 51-Jährigen touchiert. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der 51-Jährige befuhr gegen 19.50 Uhr die Gänsheidestraße aufwärts in Richtung Planckstraße.

Kurz vor der Haltestelle Payerstraße bemerkte er im Rückspiegel ein schwarzes Fahrzeug, vermutlich VW Golf, der auf der Gegenfahrbahn eine Fahrzeugkolonne überholte und direkt vor ihm wieder einscherte. Hierbei kam es zur Berührung mit dem Mercedes. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbekümmert fort. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden. (pol/mp)