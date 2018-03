Stuttgart Story: Die internationale Tänzerin

Teil 40. In unserer neuen exklusiven Reihe berichten wir von außergewöhnlichen Stuttgartern. Ihre Geschichten, ihre Ansichten und natürlich ihr Bild in der Stuttgart Story.

Roberta Di Laura ist Stuttgarterin, zudem international bekannte Tänzerin, hat nach der ersten Ausbildung in Taranto bei Dozenten der wichtingsten Akademien studiert, wie dem Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris, der Vaganova Ballettakademie in Sankt Petersburg, dem Ballet von Kuba, dem English National Ballet, Steps on Broadway – New York, Contemporary Dance School, Hamburg, der Oper von Wien sowie dem Bolschoi Ballet in Moskau und der Oper von Paris.

Sie hat die Abschlussprüfung im Bereich klassischer Tanz an der Libera Università di Danza e Teatro in Mantua mit Anerkennung des Ajkun Ballet Theatre von New York bestanden und anschließen bei der gleichen Einrichtung den Abschluss in klassischem, modernen und zeitgenössischem Tanz gemacht.

Im Juli 2013 wurde sie aufgrund ihres Curriculums als Mitglied für den Conseil International de la Danse in Paris anerkannt von der Unesco. Sie hat Forschungsarbeiten zum Tanz auf Weltkongressen in Kanada, Florida, Athen, Sankt Petersburg, Warschau, Avignon, Ukraine und Tokyo präsentiert, wo sie die einzige italienische Tänzerin war, die eine Forschungsarbeit zum Tanz vorgestellt hat.

Anschließend hat sie an Workshops und Perfektionierungskursen an Akademien wie der Accademia del Teatro alla Scala in Mailand, der Scuola di Danza des Teatro dell'Opera in Rom sowie der Scuola del Balletto in Rom teilgenommen.

Sie hat verschiedene Wettbewerbe, Stipendien und Auszeichnungen gewonnen, darunter „Premio Notte degli Oscar“, „Preis Internazionale Crisalide Città di Valentino 2015“; für Tanz, „Preis Nilde Iotti“, „Preis Città di Monopoli“ für die Jugend Kategorie, „Internationale Preis Universum Donna“, Ernennung als Botschafter des Friedens und zahlreiche andere.

Im 2017 Preis „Adoc Città di Taranto Fiducia 2017“. Sie hat bei zahlreichen Events als Guest Dancer getanzt und die Choreographie für viele Veranstaltungen gemacht. Sie hat tanzte in Köln (Deutschland) während Interkulturelle Stadtteilfest „Expressions” und „Amore“.

Die schönsten italienischen Liebesgeschichten (Bürgerzentrum Ehrenfeld) mit Autor Reinhold Joppich. Tänzerin und Hauptdarstellerin der renommierten internationalen Produktion “Titanic Live Concert”.

Tänzerin für „International Sanremo Wellness Festival“ und „Young Excellences 2017“ Urbino (Italy), Tänzerin für „Cultural Diplomacy & Humanitarian Poetry Festival in Rabat – Marocco, Tournée in Deutschland mit „Der Nussknacker“ im Bürgerschaftshaus in Bocklemünd und im Junkerburg Geyen –Pulheim (Köln).

Sie hat einen Abschluss in Schauspiel an der Università Sapienza in Rom und ist zusätzlich Modell für die internationale Tanzbekleidungsmarke „Ballet Papier“ in Barcelona, für das international Fotoprojekt „In Punta di Piedi tra I Castelli di Puglia“ (Italy), „Ballerina Project Berlin“ (Berlin) und „Tänzerin am Main”(Frankfurt).