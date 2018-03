Feinstaubalarm: S-Bahn Verkehr bricht wegen Weichenstörung zusammen

Zum fünften Mal wurde im Jahr 2018 der Feinstaubalarm in Stuttgart ausgelöst. Die Pendler sollen dann auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausweichen. Dumm nur, wenn dabei der S-Bahn Verkehr zusammenbricht.

Von Dirk Meyer

Am Morgen des ersten Tages des Feinstaubalarms war es so weit. Der S-Bahn Tunnel der Stuttgarter S-Bahn war aufgrund einer Weichenstörung lahm gelegt. Die Strecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart Vaihingen in Richtung Vaihingen konnte von keinem Zug mehr befahren werden.

Tausende Pendler strandeten am Hauptbahnhof und die U-Bahnen waren völlig überlastet. Gegen 8 Uhr war die Weichenstörung zwar behoben, es kam weiterhin zu etlichen Verspätungen Teilausfällen und Ausfällen.

Ziel des Feinstaubalarms aber ist es, bei stark austauscharmen Wetterlagen in Stuttgart die erwartbare Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxid zu reduzieren. Doch wie soll das funktionieren, mit einer solch mangelhaften S-Bahn Infrastruktur? Diesel-Fahrverbote jetzt? Wir sind gespannt, wie es weiter geht und halten euch auf dem laufenden…

Aktuell sagt der Deutsche Wetterdienst für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre voraus. Das Ende ist noch offen. An diesen Tagen kann die Konzentration von Feinstaub, aber auch Stickstoffdioxid in Stuttgart stark ansteigen. Es besteht die Gefahr von Überschreitungen der Grenzwerte.