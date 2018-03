Kirchheim: 57-Jähriger verletzt etliche Passanten

Kreis Esslingen: Ein offensichtlich psychisch angeschlagener, 57 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend offenbar wahllos mehrere Menschen an verschiedenen Orten in Kirchheim belästigt, bedrängt und dabei teilweise sogar verletzt.

Gegen 19.50 Uhr hielt sich der Nürtinger zunächst in einem Café am Schlossplatz auf, wo er einer dort arbeitenden, 35-jährigen Frau an die Brust fasste. Nachdem er durch weitere Angestellte weggezogen werden konnte, flüchtete der 57-Jährige aus dem Lokal, trat aber dann kurz danach erneut in Erscheinung, als er in der Friedrichstraße eine 20-jährige Frau, die gerade in ein Auto stieg, am Arm packte und wieder heraus ziehen wollte.

Kurze Zeit später begegnete der Mann im Asternweg einer 67 Jahre alten Frau. Sie wurde von dem Nürtinger ebenfalls unvermittelt gepackt und umklammert.

Als sie um Hilfe rief, ergriff der Tatverdächtige einmal mehr die Flucht, wobei die Frau zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Ehemann der Passantin versuchte, den 57-Jährigen noch zu verfolgen und festzuhalten. Bei einem kurzen Gerangel kam der Senior so unglücklich zu Fall, dass er vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Um 21.15 Uhr trat der Mann einem in einem Lastwagen in der Ötlinger Straße sitzenden, 50 Jahre alten Trucker entgegen. Diesen versuchte er am Arm aus dem Führerhaus zu ziehen. Der Kraftfahrer konnte sich jedoch mit einem Tritt gegen den Tatverdächtigen wehren.

45 Minuten später klingelte es an der Tür eines 24-Jährigen im Bodelshofer Weg.

Nachdem dieser geöffnet hatte, betrat der Verdächtige wortlos dessen Wohnung, konnte aber vom Bewohner wieder hinauskomplimentiert werden. Unmittelbar bevor der 57-Jährige schließlich in der Stuttgarter Straße auf seiner Flucht von einer Polizeistreife festgenommen werden konnte, hatte er gegen 21.30 Uhr über eine nicht verschlossene Terrassentür noch eine Erdgeschosswohnung in der Tübinger Straße betreten.

Der 52-jährige Wohnungsbesitzer wurde von dem Mann an den Schultern gepackt und kräftig durchgeschüttelt. Aber auch dieses Opfer wusste sich zur Wehr zu setzen und blieb unverletzt.

Gegen den verhaltensauffälligen Mann, der nach den bisherigen Erkenntnissen weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss stand, wird nun unter anderem wegen sexueller Belästigung, Nötigung und Körperverletzung ermittelt.

Er verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kirchheim. Am Freitag wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. (pol/MP)