Bietigheim-Bissingen: Schlägerei am Bahnhof

Mehrere Jugendliche gerieten am Sonntag gegen 16:15 Uhr vor dem Bahnhof in Bietigheim-Bissingen in eine Auseinandersetzung. Vermutlich gab es im Vorfeld bereits Streitigkeiten zwischen zwei der jungen Leute, weshalb sie sich mit Unterstützung am Bahnhof trafen.

Nachdem es dort dann zu einer Schlägerei zwischen den gegnerischen Gruppen gekommen war, ergriffen die Beteiligten beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeikräfte die Flucht. Fünf der Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren konnten im Rahmen der Fahndung in der Nähe festgestellt werden. Zwei von ihnen wiesen eine leichte Verletzung auf.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. (pol/mp)