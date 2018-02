Neueröffnung: Hohes Niveau – das Café Weimer in Fellbach

Die Lokalität bietet ein super gemütliches Ambiente und sehr leckere Snacks an.

Von Alexander Kappen

Fellbach. Ein hohes Niveau findet der Gast in dem brandneuen Café in Fellbach vor. Das Ambiente ist edel und gemütlich, zudem sehr sauber und auch das Essen wie die hausgemachten Paninis und Kuchen sind frisch und lecker. Die Farbe weiss dominiert die Wände und Decken. Das Rundum-Sofa ist in schwarz gehalten, die Holztische weißen ein dunkles Braun auf.

Die Farben sind alle stimmig und passen gut zueinander. Dezente kleine Pflanzen und große Kreidetafeln, auf denen die aktuellen Speisenangebote abgebildet sind, runden das Bild ab. Auch der schöne Parkettboden und die großen hellen Fenster machen so manches Café-Liebhaber-Herz glücklich.

Der professionelle Service bringt die selbstgemachten Kuchen (2,50 Euro) – Käse, Kirsch oder Marmor zügig und freundlich an den Tisch des Gastes. Der Cappuccino mit Bio-Milch (2,80 Euro) ist sehr zu empfehlen. Auch die hausgemachten Suppen (5,90 Euro) – Kürbis oder Kartoffel schmecken lecker und frisch.

Café Weimer

Schmerstraße 36

70734 Fellbach

Tel. 0711-65858855

Öffnungszeiten: 09:00 – 19:00

www.cafe-weimer-fellbach.de