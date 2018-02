Neueröffnung: Imbiss Tellys TST

Tortellini, Spaghetti und Kaffee to go – all das gibt es im neuen Imbiss Tellys TST. Das wollten wir uns genauer ansehen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. In den Königsbau-Passagen hat ein Imbiss neu eröffnet: Tellys TST bietet leckere Gerichte to Go. Tortellini, Spaghetti leckere Kaffee-Kreationen machen die Kunden glücklich.

Sehr nette Mitarbeiter versüßen den Feierabend mit guter Laune und leckere Snacks und Getränken. Wir waren mit der Videokamera live vor Ort.

Tellys TST

Königsbau-Passagen

70173 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-20 Uhr