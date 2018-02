Stadtbahnunfall in Ost und Möhringen

Vollsperrungen: Bei Unfällen in der Gerokstraße und der Kurt-Schumacher-Straße sind am Dienstagnachmittag (13.02.2018) zwei Autos mit Stadtbahnen zusammengestoßen; verletzt hat sich dabei offenbar niemand. An der Gerokstraße fuhr ein 29 Jahre alter Autofahrer gegen 16.10 Uhr mit seinem VW Golf vom rechten Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt los und übersah dabei offenbar die in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U 15.

Beim Zusammenstoß entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 12.000 Euro. Eine 62 Jahre alte Frau fuhr gegen 15.30 Uhr mit ihrem Volvo V40 vom Fasanenhof kommend die Kurt-Schumacher-Straße entlang. Als sie an der Haltestelle Landhaus die Stadtbahngleise überqueren wollte, übersah sie vermutlich das für sie geltende Rotlicht und stieß mit der Stadtbahnlinie U3 zusammen, die in Richtung Plieningen unterwegs war. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Schaden von rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kurt-Schumacher-Straße in beide Richtungen gesperrt; es kam zu Verkehrsbehinderungen. (pol/tm)