Heubach: Tödlicher Unfall auf L1162

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 20.47 Uhr auf der L 1162, zwischen Heubach und Bartholomä.

Ein 27-jähriger Fahrer befuhr mit seinem VW Golf die L 1162 von Bartholomä kommend in Richtung Heubach. Auf einer langen Gerade kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Hierbei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Die erlittenen Verletzungen waren so stark, so dass der 27-jährige noch an der Unfallstelle verstarb. Die L 1162 zwischen Heubach und Bartholomä musste für eine Zeitdauer von knapp 3 Stunden komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren ein Notarzt, ein Rettungswagen, die Feuerwehr Heubach und die Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000.- Euro. (pol/mp)