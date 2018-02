Brand zweier hochwertiger Fahrzeuge in Ludwigsburg Ludwigsburg

Am frühen Montagmorgen wurde gegen 01.20 Uhr durch eine Zeugin der Brand zweier hochwertiger Fahrzeuge in der Hermann-Hagenmeyer-Straße gemeldet. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr Ludwigsburg, welche mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann vor Ort war, befanden sich beide Fahrzeuge in Vollbrand und brannten vollständig aus.

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen McLaren und Mercedes S 63 AMG. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. (pol/lm)