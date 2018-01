Neues vom Cannabis Social Club: Offenes Treffen gut besucht

Die Gruppe der Piratenpartei setzt sich für die Legalisierung von Marihuana ein. Beim ersten öffentlichen Treffen strömten die Leute in Scharen in die Clubräume.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Am Freitag fand um 19.30 Uhr das erste offene Treffen des Cannabis Social Club Stuttgart statt. Über 100 Besucher schauten in der Stöckachstraße 53 vorbei, um sich über die Aktivitäten des Clubs zu informieren. Das offene Treffen soll noch mehr neue Mitglieder und auch Unterstützer für die Marihuana Supporter gewinnen. Es soll in naher Zukunft wiederholt werden.

Der Club veranstaltet regelmäßig den Marihuana March, wo man gemeinsam durch Stuttgart marschiert und für die Legalisierung von Cannabis wirbt.

Mit seinen 50 Mitgliedern, setzt sich der Cannabis Social Club Stuttgart in der Schwabenmetropole für die Legalisierung von Cannabis ein. Er organisiert jedes Jahr den Global Marihuana March in Stuttgart und macht Aufklärungsarbeit rund um das Thema Cannabis als Medizin und Genussmittel.

Mehr Infos wie immer im Netz: https://www.facebook.com/CSCStuttgartDHVOrtsgruppe/