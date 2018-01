Filderstadt: Pedelec-Fahrer und Fußgänger zusammengestoßen

Kreis Esslingen. Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, sind auf dem Rad- und Fußweg von Bonlanden nach Bernhausen ein Fußgänger und der Fahrer eines Pedelec kollidiert. Der 59-jährige Lenker des Pedelec, war in Richtung Bernhausen unterwegs und prallte in einem abschüssigen Bereich mit dem 42-jährigen Fußgänger, der dort stand, zusammen.

Dabei wurde der Fußgänger leicht, der Pedelec-Fahrer jedoch schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (pol/pm)