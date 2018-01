Bevölkerung Baden-Württemberg: Einwohner durchschnittlich 43 Jahre alt

Jüngste Bevölkerung gibt es in Heidelberg, die ältesten Einwohner leben in Baden-Baden .

Von Dirk Meyer (red)

Die Bevölkerung Baden-Württembergs war nach Feststellung des Statistischen Landesamtes Ende des Jahres 2016 im Durchschnitt 43,3 Jahre alt. Damit ist das Durchschnittsalter gegenüber 1970 um mehr als 8 Jahre angestiegen. Dagegen hat sich diese Kenngröße in den letzten Jahren aufgrund der starken Zuwanderung insbesondere von jüngeren Menschen nicht mehr weiter erhöht.

Zwischen den 44 Stadt- und Landkreisen des Landes zeigen sich bezüglich der Altersstruktur der Bevölkerung deutliche Unterschiede. Heidelberg wies zuletzt mit durchschnittlich 40,1 Jahren die jüngste Bevölkerung auf, was sicherlich vor allem auf den hohen Anteil von Studierenden zurückzuführen ist. Am ältesten ist die Bevölkerung in Baden-Baden mit im Schnitt 47,4 Jahren.

Werden die 1 101 Gemeinden des Landes betrachtet, sind die Unterschiede noch größer:

In immerhin fünf ausschließlich kleineren Kommunen liegt das Durchschnittsalter bei unter 39 Jahren. Die landesweit jüngste Bevölkerung lebt in Bubsheim im Landkreis Tuttlingen (38,4 Jahre). Es folgen Riedhausen sowie Horgenzell im Landkreis Ravensburg, Allmeinsweiler im Landkreis Biberach sowie Wörnersberg im Landkreis Freudenstadt. Auf der anderen Seite wird das hohe Durchschnittsalter der Bevölkerung in der Stadt Baden-Baden noch von 18 überwiegend kleineren Kommunen übertroffen.

Am höchsten lag es zuletzt im Erholungsort Ibach, der kleinsten Gemeinde im Landkreis Waldshut, mit 52,2 Jahren, gefolgt von Untermarchtal mit 51,2 Jahren (Alb-Donau-Kreis); das Ergebnis Untermarchtals wird sicherlich ganz entscheidend von den dort ansässigen Klosterbewohnern bestimmt. Am dritt- bzw. viertältesten ist die Bevölkerung in dem vom Kurbetrieb geprägten Badenweiler (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) und in der Exklave Büsingen am Hochrhein (Landkreis Konstanz).

Die Gründe für das regional sehr unterschiedliche Durchschnittsalter der Bevölkerung sind vielfältig. Neben den bereits genannten Sondereinflüssen wie ein hoher Studentenanteil, der Sitz eines Klosters oder die Prägung einer Kommune durch einen Kurbetrieb, wird die Altersstruktur der Bevölkerung insbesondere durch die Höhe der Geburtenrate bestimmt, aber auch dadurch, ob in den vergangenen Jahren viele Familien mit Kindern zu- oder weggezogen sind.