Neues vom Herrenberger Glockenmuseum

Das größte seiner Art bietet wieder interessante Führungen über den Dächern der Stadt.

Von Alexander Kappen

Herrenberg. Am 3. Februar von 17-18.15 Uhr steht in der Herrenberger Stiftskirche eine kostenlose öffentliche Führung an – mit Dekan Dieter Eisenhardt aus Backnang. Über eine mittelalterliche Wendeltreppe im Kirchturm geht es hinauf zu einem kulturellen Kleinod: Im Kirchturm der Herrenberger Stiftskirche zeigt das Glockenmuseum Deutschlands umfangreichstes Glockengeläut mit über 30 Glocken aus 12 Jahrhunderten und verschiedensten Regionen. Die Glockensammlung umfasst neben den historischen Herrenberger Glocken wertvolle Einzelstücke aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, darunter acht Leihglocken aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Auch die älteste Glocke Deutschlands, die Haithabuglocke, ist in einer Kopie zu sehen.

Anschauliche Informationstafeln geben Auskunft über interessante Details wie Alter, Herkunft und Klang jeder einzelnen. Und die Glocken sind keineswegs nur Ausstellungsstücke – alle sind noch läutbar und können „in Aktion“ beobachtet werden!

Im Glockenmuseum Herrenberg wird die gesamte deutsche Glockengeschichte in Beispielen gezeigt. Besonders beachtenswert ist die alte Herrenberger Armsünderglocke, eine Zuckerhutglocke aus dem frühen 13. Jahrhundert. Weiteres Highlight: Ein herausragend gestimmtes Carillon mit 50 Glocken (b’, c’’- c’’’’’’) das dreimal am Tag ein weltliches oder geistliches Lied automatisch erklingen lässt und zusätzlich die liturgischen Läutezeiten am Morgen, Mittag und Abend mit einer entsprechenden Melodie einleitet und erläutert. Dazu werden auch Carillonkonzerte außerhalb der liturgischen Läutezeiten veranstaltet. Mit Fördermitteln der Anton und Petra Ehrmann-Stiftung, der Stadt Herrenberg, der Bauhütte der Stiftskirche Herrenberg, 49 Glockenpaten und vielen Einzelspendern konnte die Glocken von der „Königlichen Glockengießerei Eijsbouts“ in Asten gegossen und das Instrument anschließend auf dem Herrenberger Stiftskirchenturm eingebaut werden.

Glockenkonzerte mit wechselndem Programm finden in der Regel jeden 1. Samstag des Monats von 17.00 Uhr – 18.10 Uhr statt.

Kontakt

Glockenmuseum der Stiftskirche Herrenberg

Kirchgasse

71083 Herrenberg

Telefon: +49 (0)7032 924 320

Fax: +49 (0)7032 924 365

info@herrenberg.de

www.glockenmuseum-stiftskirche-herrenberg.de

Öffnungszeiten

April-Oktober:

Mittwoch: 14:30 Uhr – 17:00 Uhr

Samstag: 14:30 Uhr – 18:30 Uhr

Sonntag: 11:30 Uhr – 17:00 Uhr

November – März:

Mittwoch: 14:30 Uhr – 16:00 Uhr

Samstag: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr

Sonntag: 14:30 Uhr – 16:00 Uhr