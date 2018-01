Tödlicher Unfall auf der A7

Tragische Folgen hatte ein Verkehrsunfall, welcher sich am späten Samstagnachmittag auf der BAB 7 ereignet hat. Ein 47-jährger Mann hatte mit seinem Sattelzug eine Reifenpanne zwischen den BAB-Anschlußstellen Heidenheim und Giengen/Herbrechtingen.

Der Lkw-Fahrer stellte das Pannenfahrzeug vorschriftsmäßig abgesichert auf dem Standstreifen ab und wollte sich gerade ans Werk machen, um den defekten Reifen zu wechseln.

Ein 41-jähriger VW-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in Fahrtrichtung Süden auf der BAB 7 unterwegs und befuhr den rechten Fahrstreifen. Aus noch unklarer Ursache verlor der 41-jährige die Kontrolle über seinen VW und geriet auf den Standstreifen.

Der VW schleuderte mit der rechten Fahrzeugseite voran in das Heck des Pannen-Lkw. Hierbei zog sich der 41-jährige Mann, welcher sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Pkw befand, schwerste Verletzungen zu, welchen er noch an der Unfallstelle erlag.

Der Lkw-Lenker kam mit dem Schrecken davon, erlitt jedoch durch die Eindrücke des Geschehens einen Schock. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von gut 25.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden zu leichteren Verkehrsbehinderungen. Gegen 21:30 Uhr konnte der Verkehr wieder ungehindert passieren. (pol/fm)