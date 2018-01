Neu in Stuttgart: Am Mittwoch in der Cocktail-Bar „Vice“

Die Offline-Gruppe feiert wieder bis Mitternacht in der Stadtmitte. Von Alexander Kappen Stuttgart-Mitte. Das „Vice“ befindet sich in der Eberhardstraße in der Stadtmitte. In der stylischen Bar mit der extra langen Theke findet man jede Art von Cocktail, den man sich wünscht. „VICE Drinks & More – steht für leckere Drinks und ausgewählte Cocktails. Urbanes, cleanes, dennoch kreatives Design mit einigen Akzenten und live DJ Sets schafft im Herzen unserer Stadt einen neuen Spot zum abhängen“, so die Selbstdefinition des coolen Hot-Spots im Herzen der Schwabenmetropole. Am Mittwoch um 19.30 Uhr findet hier das nächste Treffen der „Neigschmeckten“ statt.

Die Stuttgarter Offline-Gruppe ist eine gute Möglichkeit, in der Schwabenmetropole Anschluss zu finden.

Der sympathische Gründer Dennis Sieg sorgt wieder höchstpersönlich für einen reibungslosen Ablauf. Er ist immer mit viel Leidenschaft dabei und kümmert sich um jeden Gast ganz persönlich. Der Bankkaufmann hatte die Gruppe vor einigen Jahren gegründet, um selbst, als einer der aus Hannover zugezogen war, Anschluss zu finden.

Mittlerweile gibt es 20 000 Mitglieder bei Facebook. Im Netz gibt es auf Stuttgart Journal TV einen visuellen Eindruck der Gruppe von einem vergangenen Treffen: