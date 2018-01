Bad Cannstatt: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Bei einer Unfallflucht am Samstagabend ist ein 42 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt worden. Der Mann überquerte gegen 19.50 Uhr die Nauheimer Straße, als er von einem bislang unbekannten schwarzen Pkw VW Golf, der aus der Schmidener Straße eingebogen war, erfasst und verletzt wurde.

Der 30 – 40 Jahre alte südländische Fahrer gab gegenüber dem Verletzten an, sein Fahrzeug zu parken und dann zur Unfallstelle zurückzukommen. Stattdessen fuhr er, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern in Richtung Hofener Straße davon. Der 42-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden. (pol/pm)