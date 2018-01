Gastrocheck Neueröffnung: „Bocca Buona“ in Stuttgart-Süd

Hier kann man am Marienplatz wirklich lecker speisen in super-gemütlichem Ambiente. Am Ende der Sophienstraße gelegen bietet das neue Lokal einfache italienische Küche, die aber sehr lecker und günstig daher kommt.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Das „Bocca Buona“, der neue Systemgastro-Italiener am Park Inn am Marienplatz in S-Süd, setzt auf einfache italienische Küche. Die Außenterasse gleich beim Park Inn Hotel gelegen ist auf jeden Fall mega-hipp. Viele Pflanzen, rote Holzstühle und mitten im Treiben der Großstadt aber dennoch etwas geschützt (nach unten versetzt) sitzend – Top.

Das Ambiente ist einfach gehalten aber sehr gemütlich. Es gibt eine Show-Küche, wo man den Köchen beim Pizza-Backen am schönen Holzofen zuschauen kann. Auf der Speisekarte stehen die Klassiker der italienischen Küche: Pasta Bocca Buona mit Steinpilzen (€ 15,-), Pasta Frutti di mare mit Seafood (€ 17,-) oder Ossobuco (€ 22,-).

Eine große Weinkarte mit guten internationalen Rebsäften rundet das Wohlfühlprogramm ab. Das „Bocca Buona“ ist unbedingt einen Besuch wert im schönen Stuttgarter Süden.

Bocca Buona

Hauptstätter Str. 147

Stgt-Süd

Öffnungszeiten Mo-So 12-14:30+18-22:30 Uhr