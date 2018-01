Umsatz im Einzelhandel steigt weiter

Umsatz um 3,2 % höher als im Vorjahresmonat – nominaler Umsatz um 5,1 % gestiegen

Von Dirk Meyer

Stuttgart. Der Umsatz des Einzelhandels in Baden-Württemberg lag im November 2017 real, das heißt preisbereinigt, um 3,2 % über dem des Vorjahresmonats. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes stiegen die Umsätze nominal, das heißt nicht preisbereinigt, um 5,1 %.

Zum Vergleich: Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes setzten die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland im November 2017 real 4,4 % und nominal 6,2 % mehr um als im Vorjahresmonat. Die Geschäfte in Baden-Württemberg hatten im November 2017 und im November 2016 an jeweils 25 Tagen geöffnet.

Der baden-württembergische Einzelhandel mit Lebensmitteln (z.B. in Supermärkten, im Facheinzelhandel und auf Märkten) setzte im November 2017 real 3,3 % und nominal 5,9 % mehr um als im November 2016.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln lagen die Umsätze im November 2017 real um 3,1 % und nominal um 4,5 % über denen des Vorjahresmonats. Für den Zeitraum Januar bis November 2017 ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres für den Einzelhandel real ein Umsatzplus von 0,9 % zu verbuchen. Nominal stiegen die Umsätze um 2,9 % an. (pol/pm)