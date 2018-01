Single-Haushalt: Jeder zweite Stuttgarer wohnt allein

In Stuttgart ist mittlerweile jeder zweite Haushalt ein Single-Haushalt. Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich weiter fort – Ausgang unklar.

Von Dirk Meyer (red)

Im ganzen Ländle Baden-Württemberg stieg die Anzahl der sogenannten Ein-Personen-Haushalte im Jahr 2016 auf fast 39 %. Dies gab das Statistische Landesamt bekannt. Dabei waren von den insgesamt 5,20 Millionen Haushalten 2,02 Mill. sogenannte „Single-Haushalte“.

1990 lag der Anteil der Einpersonenhaushalte nach Ergebnissen des Mikrozensus noch bei rund 36 %, 1980 bereits bei rund 30 %.

Single Haushalte besonders in Stuttgart

Single-Haushalte finden sich insbesondere in den Stadtkreisen häufig. So lebte im Stadtkreis Stuttgart in gut jedem zweiten Haushalt (circa 51 %) nur eine Person.

Innerhalb der Regionen Baden-Württembergs unterscheiden sich die Anteile der Einpersonenhaushalte deutlich.

Die meisten »Single-Haushalte« gab es in den Regionen Südlicher Oberrhein (rund 42 %), Mittlerer Oberrhein (annähernd 42 %) und Rhein-Neckar mit dem Ballungsgebiet Heidelberg/Mannheim (rund 41 %).

Im Nordschwarzwald ist noch alles beim Alten

Die niedrigsten Anteile an Einpersonenhaushalten hatte die Region Nordschwarzwald. Hier lebte in nur knapp jedem dritten Haushalt (rund 32 %) eine Person.

Mit nahezu 36 % wies die Region Nordschwarzwald gleichzeitig die höchsten Anteile an Zwei-Personen-Haushalten auf.

Überdurchschnittlich hohe Anteile an größeren Haushalten mit vier und mehr Personen hatten die Regionen Donau‑Iller (fast 19 %), Ostwürttemberg (rund 19 %) und Nordschwarzwald (rund 18 %).

Regionale Unterschiede

Infolge der regional unterschiedlichen Anteile an Ein- und Mehrpersonenhaushalten variiert auch die durchschnittliche Haushaltsgröße in den Regionen Baden-Württembergs.

Während der Stadtkreis Stuttgart mit 1,86 Haushaltsmitgliedern die niedrigste durchschnittliche Haushaltsgröße im Jahr 2016 aufwies, waren es in den Regionen Ostwürttemberg und Nordschwarzwald 2,26 Personen je Haushalt. Im Landesdurchschnitt lag die durchschnittliche Haushaltsgröße bei 2,10 Haushaltsmitgliedern.

Zum Vergleich: 1980 waren es noch 2,53 Personen pro Haushalt, 1990 betrug die Haushaltsgröße in Baden-Württemberg im Schnitt 2,27 Personen.