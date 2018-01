Gastrocheck Santa Lucia: Das italienische Lokal im Herzen Stuttgarts

In der Trattoria gibt es leckere Pizza und Pasta. In der Steinstraße in der Stadtmitte kann man es sich in gemütlichem Ambiente gutgehen lassen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Weiß-blau karierte Tischdecken, Baststühle, große helle Fenster und ein schöner Blick auf das Treiben in der Stadtmitte – im Ambiente der Trattoria „Santa Lucia“ kann man sich wohl fühlen. Auf der Speisekarte stehen super leckere italienische Spezialitäten:

Zum Beispiel Pfannkuchen gefüllt mit Kochschinken Asiago Käse und Bechamel auf Safransauce (13,50 Euro), Spaghetti aus dem Parmesanlaib / mit schwarzen Trüffeln (10,00 / 18,50 Euro). Auf der großen Weinkarte stehen viele leckere Weine.

Zum Beispiel der Gavi di Gavi DOCG – Fontanafredda (24,50 Euro). Ein angenehmer unkomplizierter Tropfen mit blumigem Bouquet und Aromen von weißen Früchten. Der frische, fruchtige Geschmack bewegt sich angenehm rund und klingt harmonisch nach.

Trattoria Santa Lucia

Steinstraße 3

70173 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-15 Uhr, 18-24 Uhr, Sa 12-24 Uhr,

Telefon: 0711-6647674