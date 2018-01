Gastrocheck Neueröffnung: Das Esslinger Lokal „Kitchen“

In der Nähe des Bahnhofs hat in der Mittelalterstadt am Neckar ein neues Restaurant aufgemacht. In edlem Ambiente kann man hier Burger und Co. genießen.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Holztische, edle Sessel, viele große Pflanzen und eine wirklich sensationell schöne Holztheke, dazu viel Licht und schön anzusehende Bilder an der Wand – das neu eröffnete „Kitchen“ in Esslingens Zentrum hat einiges zu bieten. Von außen eher unscheinbar mit großen Fenstern, ist das Innere umso einladender.

Lecker: Der „Kitchen“-Burger mit Mozarella (11,90 Euro) überbacken – dazu gibt es eine Pommes Beilage. Auch zu empfehlen: Das „Kitchen“-Clubsandwich (8,90 Euro) mit gegrilltem Rinderrücken auf Tomate.

Gesund: Der „Kitchen Fresh & Green“-Salat mit Scheiben von Räucherlachs mit Sahne-Meerettich (8,20 Euro). Als Dessert gibt es frische Kuchen.

Kitchen

Neckarstraße 7

73728 Esslingen

Telefon: 0711-24862021

Öffnungszeiten: Mo – Do 12.00 – 14.30, 17.00 – 23.00 / Fr – Sa 17.00 – 00.00 /

Feiertage 17.00 -23.00 / Sonntag Ruhetag.