Gastrocheck Neueröffnung: Das asiatische Lokal „Sen“

In der Schwabstraße hat ein neues Restaurant aufgemacht. In einfachem, aber gemütlichem Ambiente kann man hier leckere asiatische Küche genießen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Das moderne einladend aufgemachte Restaurant-Schild verspricht „Asia Soul Kitchen“. In der Schwabstraße 59 im Stuttgarter Westen hat das „Sen“ neu eröffnet. Gemütliche Holztische mit frischen Rosen und kleine Leder-Schemel sorgen für Wohlfühlatmosphäre beim Gast.

Der Service zeigt sich hilfsbereit und aufmerksam.

Auf der Speisekarte stehen unter anderem folgende Vorspeisen: „Nem Chay“-vegetarische Frühlingsrollen (3 Euro), „Sup rau“-Süßkartoffeln, Zuchini, Brokoli in Hühnerbrühe (3 Euro).

Hauptspeisen wie „Sot Lac“-Marktgemüse in Erdnussoße (6,50 Euro) und „Sot Dau Hau“-Marktgemüse in Austernsoße (6,50 Euro).

Als Nachspeise bietet sich an: „Chuoi chien“-gebackene Banane mit Honig. (3,50 Euro)

Sen

Schwabstraße 59

70197 Stuttgart

Öffnungszeiten: Mo-Sa 11-15 Uhr, 17-22 Uhr