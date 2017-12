Plochingen (ES): Fußgänger angefahren

Kreis Esslingen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah ein 32-jähriger Chevroletfahrer am Montagnachmittg einen 85-jährigen Fußgänger, welcher die Fahrbahn überqueren wollte.

Der 32-jährige Fahrer des Chevrolet befuhr gegen 15.45 Uhr den Talweg von der Ortsmitte her kommend in Richtung Schorndorfer Straße. Am Ortsende übersah er, eigenen Angaben nach wegen der tiefstehenden Sonne, einen aus seiner Sicht von rechts nach links die Fahrbahn überquerenden 85-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde frontal von dem Pkw erfasst und über die Motorhaube des Pkw abgeworfen, wobei er sich schwerste Verletzungen zuzog.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde dieser mittels eines Rettungshubschraubers in eine umliegende Klinik verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. (pol/tm)