So finden Sie die richtige Unterwäsche für Ihre Körperform

Die meisten Männer machen sich über alle möglichen Dinge Gedanken außer vielleicht über die Frage, welche Slipform für sie optimal ist. Jedoch sollte darüber schon nachgedacht werden, schließlich geht es hier um das erste Kleidungsstück, dass Sie anziehen und das Sie auch den ganzen Tag tragen. Von modischen Fragen ganz abgesehen sollte der Slip bequem sein und der Schnitt zu Ihrer Körperform passen. Dafür ist die Figur als ganzes und besonders die Form Ihrer Oberschenkel, Ihres Pos und Ihres Bauches wichtig. Bedenken Sie: Der Sitz Ihrer Unterwäsche hat auch Einfluss auf den Sitz all dessen, was Sie darüber tragen. Ein weiterer Gesichtspunkt: der Stoff. Er sollte angenehm weich, atmungsaktiv, formbeständig, anti-bakteriell, super absorbierend und schnelltrocknend sein. Wenn er dann noch umweltfreundlich ist und keine lästigen Etiketten stören, ist er perfekt.

Briefs, also die klassische Form des Herrenslips, sind für Männer mit kräftigen Oberschenkeln gedacht. Hier sollten Sie einen Blick auf die Verteilung des Stoffes werden. Ist vorne mehr als hinten? In diesem Fall kann dieser Sliptyp rutschen, wenn Sie einen runden Po haben. Der obere Teil des Slips sollte gleichmäßig geschnitten sein, oder hinten etwas mehr Stoff haben. Auch wenn Sie nicht so groß gewachsen sind, ist dieser Sliptyp richtig. Sie sorgen durch ihren Schnitt dafür, dass Sie etwas größer wirken. In aller Regel werden Sie eine gute Figur machen wollen, wenn Ihre Unterhosen für Herren gesehen werden. Wenn Sie groß sind, könnten auch Boxer-Briefs für Sie richtig sein. Wie der Name schon sagt sind sie eine Kombination aus Boxershorts und Briefs, sind also körpernah geschnitten, haben aber längere Beine. Achten Sie hier auf einen Stretch-Stoff, damit sich die Beine nicht im Laufe des Tages aufrollen.

Ihre modischen Gewohnheiten sind entscheidend

Tragen Sie eher Jeans, oder lieber weiter geschnittene Hosen? Sind Sie gar der Anzugstyp? Auch diese Fragen sind wichtig, denn an Boxershorts werden Sie unter engen Hosen keine Freude haben. Es ist nicht leicht diese, zugegeben sehr bequemen Slips davon abzuhalten, sich am Bein hoch zu rollen. Auch bieten sie nur wenig Halt, weswegen sie beim Sport ungeeignet sind. Als Nachtwäsche hingegen sind Boxershorts perfekt. Gerade im Sommer sollte der Stoff dann angenehm weich, atmungsaktiv, formbeständig, anti-bakteriell, super absorbierend und schnelltrocknend sein. Umweltfreundlich und ohne lästige Etiketten passen Sie zum Lifestsyle des 21. Jahrhunderts.

Sehr schlanke Männer könnten auch zu Trunks greifen. Sie sind geschnitten wie der klassische Herrenslip allerdings mit geradem Beinausschnitt. Auch wenn Sie viel trainieren ist diese Slipform sehr praktisch, denn sie bietet viel Halt und stützt. Schauen Sie sich bei der Auswahl ruhig die Details der Produkte an, denn diese sollten nur einen optischen Reiz haben und für keine anderen Reizungen sorgen. Die Farben sollten Sie nach Ihren Vorlieben wählen, denn auch wenn man den Slip in der Regel nicht sieht, wissen Sie dennoch das er da ist. Er sollte also in jeder Hinsicht ihrem Geschmack entsprechen. Für Wohlbefinden sorgt der Stoff, wenn er angenehm weich, atmungsaktiv, formbeständig, anti-bakteriell, super absorbierend, schnelltrocknend und umweltfreundlich ist. Idealerweise sollten auch keine lästigen Etiketten stören.