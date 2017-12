Beziehungstreit: Nach Körperverletzung in Haft

Aalen. In einer Wohnung in der Aalener Innenstadt gerieten in der Nacht zum Freitag, gegen 0.15 Uhr ein Pärchen um die 30 in Streit. Wie die hinzugerufene Polizei später feststellte, standen beide deutlich unter Alkoholeinwirkung. Die Auseinandersetzung artete in Tätlichkeiten aus, durch die die Frau leichte Verletzungen davontrug.

Der rabiate Mann begab sich dann ein Stockwerk höher, beschädigte die Türe einer Nachbarwohnung und war auch dort weiter auf Streit aus, wobei eine zweite Frau leicht verletzt wurde.

Die Tatumstände sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Aufgrund des sehr aggressiven Verhaltens des 32-Jährigen auch nach dem Eintreffen der Polizei und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass erneute Angriffe gegen andere nicht auszuschließen waren, wurde er auf richterliche Anordnung in polizeilichen Gewahrsam genommen.