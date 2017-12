Basketball Lokalderby: Walter Tigers empfangen die Mhp Riesen

Tübingen vs. Ludwigsburg: Der Knaller in der der Basketball Bundesliga: Noch bevor das Jahr 2017 endet, beschert der Spielplan der 1. Bundesliga den Basketball-Fans im Großraum Stuttgart nochmals ein Lokalduell.

Zum letzten Pflichtspiel des Kalenderjahres empfangen die WALTER Tigers Tübingen am Samstag (30. Dezember) den Lokalrivalen MHP RIESEN Ludwigsburg, Spielbeginn in der Tübinger Paul Horn-Arena ist um 20.30 Uhr.

Die Favoritenrolle liegt im Vorfeld eindeutig bei den Gästen: Während Tübingen derzeit im Tabellenkeller steckt und um den Verbleib in der ersten Liga kämpfen muss, erleben die Ludwigsburger einen echten Höhenflug und gehören in dieser Saison zu den Spitzenteams der Beletage.

Schon vor dem direkten Aufeinandertreffen sind beide Teams in der letzten Woche des Jahres am Ball: Die MHP RIESEN Ludwigsburg bestreiten am Mittwoch (27. Dezember) ein Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn, die Begegnung beginnt um 19 Uhr in der MHPArena Ludwigsburg. Bereits am Dienstag (26. Dezember) steht für die WALTER Tigers Tübingen ein schweres Auswärtsspiel bei den FRAPORT SKYLINERS aus Frankfurt an. Mehr Infos: www.beko-bbl.de