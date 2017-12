Alles über HIV-Tests: Schnelltest, Labortest oder HIV-Heimtest?

Drei Monate nach einer möglichen Infektion zeigen alle HIV-Tests ein sicheres Ergebnis an. Ab der dritten Woche schlagen bereits die ersten HIV-Heimtests bei einer Infektion an, zumindest laut einiger Hersteller. Andere Schnelltests können bereits ab sechs Wochen nach dem Sexualkontakt dem Betroffenen Auskunft über eine Infektion mit dem HI-Virus informieren. Ganz sicher sind alle HIV-Tests nach rund drei Monaten. Die Ausnahme ist der Labortest. Er kann sichere und eindeutige Ergebnisse bereits nach sechs Wochen liefern. Warum das so ist, ist ganz einfach zu erklären.

HIV-Test auf Antikörper oder das HI-Virus

Die wenigsten Tests sind in der Lage, das HI-Virus selbst zu erkennen. Sie testen das Blut der Testperson nur auf Antikörper gegen das Virus. Und diese Antikörper haben sich in der Regel erst rund zwölf Wochen nach einer Infizierung gegen den Virus gebildet. Bei einigen Personen kann es auch früher sein. Der Labortest dagegen testet gleich zweimal. Einmal ebenfalls auf Antikörper, aber auch auf das HI-Virus selbst. Deswegen sind die Labortests bereits ab der sechsten Woche nach der Ansteckung zuverlässig. Zeigt ein Schnelltest ein positives Ergebnis an, dann kann ein Labortest das Testergebnis bestätigen oder ausschließen.

Schnelltest in einer Beratungsstelle oder HIV-Heimtest? – In jedem Falle schnell

Eine Alternative zu den Schnelltests der Gesundheitsämter und Aidshilfen ist der HIV-Heimtest. In den USA und Australien sind diese Tests bereits Standard. In Europa haben Großbritannien und Frankreich den Verkauf auch an Privatpersonen freigegeben. Wer in Deutschland lebt, kann HIV-Heimtests noch nicht in Apotheken beziehen. Dennoch müssen auch Deutsche nicht auf den Test für die eigene Wohnung verzichten. Online lassen sich die Tests wie hier http://www.hivheimtest.de/ ganz einfach bestellen. Sie kommen in diskreter Verpackung und ermöglichen jedem, sich selbst zu testen. Und das natürlich auch ganz anonym und zu Hause.

Die HIV-Heimtests ebenso wie die Schnelltests sind ganz einfach anzuwenden. Ein Tropfen Blut reicht bereits aus, um Ergebnisse zu liefern. Nach einer Wartezeit von bis zu einer halben Stunde reagieren die Tests auf die Antikörper im Blut, soweit sie vorhanden sind. Das alles geht so einfach. Und dennoch kann ein Betroffener die HIV-Heimtests noch nicht in Deutschland in der Apotheke kaufen, sondern nur online aus dem Ausland beziehen. Neben dem langwierigen Zulassungsverfahren besteht die Sorge um den Anwender.

HIV-Test mit Beratung oder lieber als HIV-Heimtest zu Hause?

Wie reagiert eine Testperson, die das Ergebnis HIV positiv alleine zu Hause erhält? In den Gesundheitsämtern und Beratungsstellen stehen qualifizierte Betreuer dem Infizierten mit Rat und Tat helfend zur Seite. Das heimische Umfeld hat aber ebenfalls Vorteile. Die Familie oder der Partner können den Betroffenen unterstützen. Für andere ist die Anonymität entlastend und gibt ihnen die Zeit, sich mit dem Ergebnis auseinander zu setzen. Der größte Vorteil des HIV-Heimtests ist, dass er diejenigen erreicht, die die Öffentlichkeit scheuen. Rund 13.000 Menschen sollen in Deutschland leben, die das HI-Virus in sich tragen. Sie haben sich niemals testen lassen. Ein HIV-Heimtest kann und soll genau diesen Personenkreis erreichen, um die Epidemie Aids ein für alle Mal eindämmen zu können.