Fellbach: Bei Pokémon-Suche überfallen

Eine 52-jährige Frau war am Mittwochabend gegen 21 Uhr in Verlängerung der Wiesenstraße auf einem Fußweg beim Pokemonfangen, als von hinten ein Mann an sie herantrat. Dieser hielt ein Messer in der Hand und forderte von der Frau Geld. Um eine Eskalation zu vermeiden, holte die 52-Jährige umgehend ihre Geldbörse und ließ den Dieb hineingreifen.

Der Mann entnahm den letzten Fünfeuroschein, steckte ihn ein und flüchtete damit. Der Unbekannte war ca. 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank und hatte einen Dreitagebart. Der Dieb war vermutlich Raucher und hatte eine gebückte Haltung. Er war mit einer Strickmütze, Jeans und schwarzer Jacke bekleidet. Die Polizei Fellbach bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.(pol/mp)