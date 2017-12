Dettenhausen: Adventskranz setzt Wohnung in Brand

Zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am frühen Montagmorgen bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße entstanden ist.

Gegen 0.20 Uhr alarmierten Hausbewohner die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei, nachdem es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss zu einem Brand gekommen war. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte der Wohnungsinhaber die Kerzen an seinem Adventskranz angezündet, war dann aber auf dem Sofa eingeschlafen.

Durch den Alarm des Rauchmelders geweckt, stellt er fest, dass der Adventskranz Feuer gefangen und bereits sein Sofa in Brand gesetzt hatte.

Fluchtartig verließ er seine Wohnung, wobei er im Treppenhaus bereits auf andere Hausbewohner traf, die ebenfalls durch den Rauchmelder alarmiert worden waren.

Die Feuerwehr Dettenhausen, die mit 28 Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Die betroffene Wohnung wurde allerdings so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist.

Durch den Rauchgasniederschlag und den Brandgeruch wurden auch die anderen Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen, sodass die Bewohner zumindest für eine Nacht anderweitig untergebracht werden mussten.

Der Inhaber der vom Brand betroffenen Wohnung wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, welches er aber nach einer ambulanten Behandlung noch in der Nacht wieder verlassen konnte. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (pol/kp)