Stuttgart City weihnachtet: Shoppen bis der Weihnachtsmann kommt

Am kommenden Samstag kann in Stuttgart wieder bis Mitternacht eingekauft werden. Der Weihnachtsmarkt verlängert ebenfalls die Öffnungszeiten.

Von Dirk Meyer

Die City-Initiative Stuttgart organisiert am kommenden Samstag den 16.12.2017 die dritte lange Einkaufsnacht – in diesem Jahr „Stuttgart City weihnachtet – entspannt Geschenke bis 24:00 Uhr einkaufen“ ist das Motto der kommenden langen Einkaufsnacht, die in 2017 bereits das vierte Mal in Folge stattfindet.

Die Botschaft: mehr Zeit für die Kunden, um in Ruhe Geschenke auszusuchen. Auch 2017 möchte die Stuttgarter City mit ihren zahlreichen Geschäften den Besuchern und Kunden aus Stuttgart und dem Umland die Möglichkeit bieten, sich eine Woche vor den besinnlichen Tagen in Ruhe auf das Aussuchen von Geschenken und Weihnachtseinkäufen zu konzentrieren.

Aus diesem Grund wurde in 2014 die dritte lange Einkaufsnacht eingeführt, bei der Kunden noch einmal in den Genuss längerer Öffnungszeiten kommen.

An der langen Einkaufsnacht beteiligen sich neben den Shops in der Innenstadt natürlich auch wieder alle Shopping-Center wie die Königsbaupassagen, das Gerber, das Milaneo sowie das Dorotheenquartier.

Auch der Weihnachtsmarkt hat seine Öffnungszeiten verlängert und wird an diesem Abend bis 22:30 Uhr seine Pforten öffnen. So bleibt auch hier ausreichend Zeit zum Stöbern, Shoppen und den einen oder anderen Glühwein.

Es werden mit Besucherzahlen von über 200.000 Personen gerechnet.