Fellbach: Geldausgabeautomat manipuliert

Am letzten Sonntag wurde auf einer Bank in der Bahnhofstraße ein Geldausgabeautomat manipuliert. Ein Ganove konnte dabei mehrere hundert Euro erbeuten. Der geschädigte Bankkunde betrat gegen 12.15 Uhr die Bankfiliale und wollte Geld abheben.

Nach Eingabe des Auszahlungsauftrags öffnete der Ausgabeschacht jedoch unzureichend, sodass der Bankkunde letztlich kein Bargeld erlangte. Er verließ hierauf die Filiale und verständigte die Polizei. Den derzeitigen Erkenntnissen nach wurde Geldausgabeschacht von einem unbekannten Mann zuvor manipuliert und das Geld entwendet.

Von dem unbekannten Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 25 bis 30 Jahre und ca. 175cm groß. Er war mit einem Anorak, Jeans und einer Wollmütze bekleidet. Wer den Verdächtigen am Sonntagmittag in der Bahnhofstraße gesehen hat und weitere Informationen über den Mann oder möglichen Komplizen geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen. So schützen Sie sich vor den Tricks der Diebe am Geldautomaten:

Bleiben Sie in jedem Fall beim Geldautomaten. Lassen Sie sich nicht von einem vermeintlich hilfsbereiten Fremden vom Automaten weglocken. Bitten Sie einen anderen Kunden, einen Bankmitarbeiter zu holen. Bei Automaten außerhalb von Banken rufen Sie gegebenenfalls per Handy bei der Bank an. Verständigen Sie umgehend die Polizei außerhalb der Öffnungszeiten von Banken und Kreditinstituten