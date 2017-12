Abtsgmünd: Fußgänger tödlich verletzt

Der 46 Jahre alte Lenker eines Mercedes befuhr am Dienstag, gegen 18.35 Uhr, die L 1080 in Richtung Abtsgmünd. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Abzweigung nach Leinroden übersah er einen 63 Jahre alten Fußgänger, welcher den Überweg von links nach rechts querte.

Der Fußgänger wurde vom Mercedes erfasst und schwer verletzt. Er erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. (pol/mp)