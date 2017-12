Stuttgarter Bärenschlössle: 200-jähriges Jubiläum

Vor 200 Jahren wurde das beliebte Ausflugsziel von König Wilhelm I. errichtet. Der Stuttgarter Claus-Henning Guthard hat deshalb gemeinsam mit Betreiber Jürgen Unmüßig und seinem Freund Hanns-Joachim Ogger das Buch „Das kleine Bärenschlössle“ herausgegeben.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Der 73-jährige Stuttgarter Claus-Henning Guthardt ist Stuttgart-Fan. Besonders das Bärenschlössle hat es ihm angetan. Das beliebte Ausflugsziel war in seiner Jugend noch vom Krieg zerstört und später dann von Unkraut überwuchert. Seit den 70ern wohnt Henning nun im Stuttgarter Westen wo es ihm richtig gut gefällt.

Immer wieder hat er den Kontakt zu dem Schlössle gesucht und konnte so hautnah miterleben wie es wieder restauriert und aufgebaut wurde.

Zum diesjährigen 200-jährigen Jubiläum hat er nun einen Bildband herausgebracht: „Das kleine Bärenschlössle und seine beiden großen Väter Herzog Carl Eugen und König Wilhelm I.“

Vor 200 Jahren ließ König Wilhelm I. das Bärenschlössle erbauen. Den Vorgänger, das Fischer’schen Schlösschen, ließ er abreissen. Damals war das Bärenschlösschen den Regierenden vorbehalten. Im Zweiten Weltkrieg wurde es aber durch eine wohl verirrte Bombe zerstört. Erst 20 Jahre später erhielt das natursteinerne Sockelgeschoss eine offene Überdachung, im Parterre wurde eine Vesperstube installiert.

Doch das Bärenschlössle hatte in seiner Geschichte nicht nur einmal Unglück. Im Jahr 1994 wurde es wieder einmal zerstört. Brandstiftung war die Ursache dieses Mal. Ebene jene offene Überdachung wurde zerstört. Guthard findet, das sei trotzdem „Glück im Unglück“ gewesen, so schreibt er in seinem Buch. Denn nun konnte das Schlösschen nach dem historischen Vorbild wieder aufgebaut werden. Und da kommt dann auch das Trio ins Spiel.