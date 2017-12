Esslingen: Brandalarm in Mehrfamilienhaus

Glück gehabt: Der Alarm eines Rauchmelders hat am frühen Dienstagmorgen in der Moltkestraße für Aufregung gesorgt. Gegen 4.20 Uhr riss der Alarm Hausbewohner aus dem Schlaf. Weil es bereits im Treppenhaus nach Rauch roch und an der betreffenden Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses auf Klopfen und Klingeln niemand öffnete, alarmierten sie Feuerwehr und Polizei.

Nachdem sich die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Wie sich herausstellte, wollte sich der Wohnungsinhaber vor dem Zubettgehen noch eine Mahlzeit zubereiten, war dann aber doch eingeschlafen.

Wärenddessen verkohlte das Essen auf dem Herd und sorgte für einen beißenden Qualm. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr belüftet, ein Sachschaden war nicht entstanden. Der Wohnungsinhaber, der in dem Qualm geschlafen hatte, wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.