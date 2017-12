Plochingen: Über eine Promille und Fahrerflucht

Kreis Esslingen. Am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Smart-Lenker die Schorndorfer Straße von der Stadtmitte kommend in Richtung Ortsteil Stumpenhof.

Vermutlich aufgrund der Alkoholeinwirkung und Nutzung seines Mobilfunktelefons, überfuhr der 27-Jährige eine Verkehrsinsel und beschädigte ein dort angebrachtes Verkehrsschild. Im Anschluss flüchtete der Smart-Fahrer zunächst in Richtung Stumpenhof.

Aufgrund der am Fahrzeug entstandenen Schäden blieb das Fahrzeug jedoch nach ca. 1,5 km Fahrtstrecke liegen. Die FFW Plochingen war mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort und streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab. Nach einer erfolgten Blutentnahme bei dem 27-Jährigen, musste dieser seinen Führerschein abgeben. Der nicht mehr fahrbereite Smart wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden an der Verkehrsinsel beläuft sich auf ca. 3000 Euro und am Pkw Smart auf ca. 2000 Euro. (pol/mp)