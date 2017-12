Wolpertshausen: Vollsperrung nach Unfall

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen musste am Donnerstagnachmittag die A6 bei Wolpersthausen in Richtung Heilbronn voll gesperrt werden. In der Folge kam es zu einem kilometerlangen Stau.

Gegen 15:00 Uhr war ein Lkw-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen/Wolpertshausen unterwegs, als er zu spät erkannte, dass der Verkehr ins Stocken geriet.

Hierbei fuhr er auf einen vorausfahrenden Pkw auf, der seinerseits auf einen vorausfahrenden Lkw geschoben wurde. Der Unfallverursacher hatte noch versucht auszuweichen, wodurch ein weiterer Pkw beschädigt wurde. Zwei Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Weitere Informationen zu den Beteiligten liegen derzeit noch nicht vor. Die Unfallaufnahme ist noch in vollem Gange.

Ein Fahrstreifen konnte um 16:25 Uhr wieder frei gegeben werden. Der Verkehr wurde bis dahin örtlich umgeleitet. (pol/tm)