Rutesheim: Amok-Alarm an Theodor-Heuss-Schule

Einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften hatte am Freitagvormittag ein Amok-Alarm an der Theodor-Heuss-Schule in Rutesheim zur Folge, der gegen 10:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgelöst worden war.

Zum Zeitpunkt des Alarmeingangs befanden sich etwa 185 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften im Gebäude, die sich daraufhin in den Klassenräumen in Sicherheit brachten. Die Polizei sperrte das Schulgelände großräumig ab und Interventionskräfte durchsuchten die Schule Stockwerk für Stockwerk. Um 11:25 Uhr war diese Maßnahme abgeschlossen und es konnte Entwarnung gegeben werden.

Die Schülerinnen und Schüler werden derzeit mit den Lehrkräften von der Polizei aus der Schule begleitet, von Betreuungskräften vor Ort versorgt und ihren Eltern übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache der Alarmauslösung dauern noch an.