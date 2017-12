Kirchheim: Rasender Busfahrer aus dem Verkehr gezogen

A8 Kreis Esslingen. Einen rasenden Busfahrer hat die Polizei am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A 8 bei Kirchheim aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife der Esslinger Verkehrspolizei fiel der französische Reisebus gegen 8.45 Uhr zwischen Wendlingen und Kirchheim auf, da der Fahrer mehrere Fahrzeuge, darunter den Streifenwagen, mit überhöhter Geschwindigkeit überholte.

An dem Bus fehlte die 100er Genehmigung, so dass der Fahrer lediglich mit 80 km/h hätte fahren dürfen, aber mit gut 100 km/h unterwegs war. Das Fahrzeug wurde von den Beamten daraufhin an der Anschlussstelle Kirchheim West heruntergelotst und auf dem Autohof Kruichling angehalten.

Bei der Auswertung seiner Lenk- und Ruhezeit-Daten ergaben sich zahlreiche Verstöße mit einem Bußgeldbetrag in fünfstelliger Höhe. Dem 41-jährigen Fahrer war bewusst, dass er zu schnell fuhr. Er meinte jedoch zu den Beamten, dass sie sowieso nichts machen könnten, da er größtenteils im Ausland zu schnell gefahren wäre. Ihm wurde dann jedoch die Rechtslage eingehend erklärt und gesagt, dass diese Verstöße auch in Deutschland geahndet werden können. Die zuständige Bußgeldbehörde setzte daraufhin ein Bußgeld von 5.000 Euro plus 750 Euro Verwaltungsgebühr fest.

Da der Fahrer sich weiterhin weigerte zu zahlen und das verantwortliche Unternehmen sich nicht bereit erklärte für die französische Reisegruppe einen Ersatzbus zu organisieren, wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Reisebus wurde bis zum Bezahlen des Bußgeldes auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens verwahrt.

Die Verantwortlichen und Teilnehmer der Reisegruppe zeigten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Die Gruppe setzte die Reise per Bahn nach München fort, während der Fahrer sich ein Hotelzimmer nehmen musste. (pol/fm)