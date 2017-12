E-Zigaretten im Fokus von Diebstählen

Die E-Zigarette erfreut sich in Deutschland einer immer weiter steigenden Beliebtheit. So gibt es mittlerweile viele Raucher, die durch den Umstieg auf die elektrische Variante den Rauchstopp gemeistert haben. Dies hat auch den Schwarzmarkt für E-Zigaretten weiter etabliert.

Denn in den vergangenen Monaten sind immer wieder Polizeimeldungen aufgetaucht, die die E-Zigarette in den Mittelpunkt der Ermittlungen stellen. Dabei handelt es sich keineswegs um explodierende Akkus, sondern um Raubzüge, die mit den elektrischen Dampfgeräten in Verbindung stehen. Die E-Zigaretten sind demnach so begehrt, dass sie immer häufiger auf die Liste von Dieben landen.

So gibt es mittlerweile schon kriminelle Banden, die sich besonders auf das Entwenden von E-Zigaretten spezialisiert haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es aus einer Tankstelle, einem Kiosk, einem E-Zigaretten Shop oder sogar der Jackentasche – die E-Zigaretten sind auf dem Schwarzmarkt heiß begehrt und ein Grund für viele der zuletzt gemeldeten dreisten Überfälle. Erst vor kurzem gab es einen besonders schweren Überfall auf einen Lieferanten, dem seine ganze Ware geklaut wurde.

Skrupelloses Verbrechen wegen E-Zigarette

Das Diebe heutzutage ein Auge auf die elektrischen Zigaretten geworfen haben, ist sowohl für die Polizei als auch für Händler unverständlich. Denn die Dampfgeräte haben sich auf dem Markt etabliert, so dass die elektrische Zigarette heutzutage für einen kleinen Preis in jedem Shop gekauft werden kann. Dabei hat es ein Opfer in Mainz besonders hart getroffen.

Während ein Lieferant gerade sein Fahrzeug auf einem Parkplatz abstellte, hat ein Dieb den ganz großen Coup gerochen. Der Lieferant, der in seinem Fahrzeug eine Menge Dampfprodukte gelagert hatte, wurde dabei vom Täter aus seinem Lieferwagen herausgezogen.

Danach wurde ihm der Schlüssel für den Laderaum entwendet, woraufhin der Täter ein paar Kartons mit der heißen Ware entwendete. Natürlich wehrte sich der fast 60-jährige Lieferant, doch war der Täter zu schnell. Die Tat war wohl schon von langer Hand geplant.

Als der Täter sich dann zu seinem Fluchtfahrzeug begab, stellte sich der Lieferant dem Täter mutig entgegen, um ihn von seiner Flucht im Fahrzeug zu hindern.

Doch der Dieb ließ sich davon nicht beirren und raste auf den Lieferanten zu, der sich nur durch einen schnellen Sprung zur Seite retten konnte. Die Polizei suchte den Dieb daraufhin mit dem Hubschrauber. Doch die Suche ist bis heute vergeblich – der Dieb und die Ware sind verschwunden. Der Schaden: circa 4.000 Euro.