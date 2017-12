Bundestagswahl 2017: So hat Baden-Württemberg gewählt

Stuttgart. Die Bundestagswahl im September 2017 brachte für Union und SPD zum Teil erhebliche Stimmeneinbußen, während GRÜNE und DIE LINKE ihre Stimmenanteile leicht verbessern konnten. Die großen Gewinner des Abends waren FDP und AfD, die jeweils einen Stimmengewinn von deutlich über 5 Prozentpunkten erreichen konnten.

Von Dirk Meyer

Die nun veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse der Repräsentativen Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2017 in Baden‑Württemberg bieten einen tieferen Einblick in das Wahlverhalten der Wählerinnen und Wähler im Ländle.

Die Daten enthalten unter anderem Informationen über die Wahlbeteiligung, die Stimmabgabe und die Gliederung der Wählerschaft der Parteien nach Alter und Geschlecht:

SPD und CDU verloren über alle Altersgruppen hinweg an Unterstützung. Die Verluste der CDU fielen mit einem Minus von 13,7 Prozentpunkten in der Gruppe der 60‑ bis 69‑jährigen Wählerinnen und Wähler besonders hoch aus.

Trotz dieser starken Einbußen wurde die Partei weiterhin überdurchschnittlich häufig von älteren Wählerinnen und Wählern gewählt: In der Gruppe der 60‑ bis 69‑Jährigen erhielt die Partei 34,3 % der gültigen Zweitstimmen. Von den mindestens 70 Jahre alten Wählerinnen und Wählern gaben sogar 46,8 % ihre Zweitstimme der CDU.

Die Sozialdemokraten verloren mit jeweils 5,6 Prozentpunkten am meisten Rückhalt bei den 18‑ bis 24‑Jährigen bzw. den 45‑ bis 59‑Jährigen.

Ähnlich wie im Falle der CDU entschieden sich weiterhin verhältnismäßig viele ältere Wählerinnen und Wähler für die SPD (60‑ bis 69‑Jährige: 19,1 %; 70 Jahre und älter: 19,7 %).

GRÜNE (+5,2 Prozentpunkte), FDP (+9,3 Prozentpunkte) und DIE LINKE (+3,1 Prozentpunkte) gewannen vor allem bei den 18‑ bis 24‑Jährigen an Unterstützung. Im Gegensatz dazu lagen die Gewinne der AfD in dieser Altersgruppe mit 1,5 Prozentpunkten deutlich unter ihrem durchschnittlichen Plus von 7 Prozentpunkten.

Die starken Gewinne der Partei kamen insbesondere aufgrund der zusätzlichen Zweitstimmen aus der Gruppe der 35- bis 44‑Jährigen (+8,8 Prozentpunkte) bzw. der 45‑ bis 59‑Jährigen (+8,6 Prozentpunkte) zustande.

Auch bei der Zusammensetzung der Wählerschaft der Parteien nach Geschlecht treten mitunter erhebliche Unterschiede auf. Insgesamt wurden in Baden‑Württemberg 51 % der gültigen Zweitstimmen von Frauen bzw. 49 % von Männern abgegeben.

Diesem Verhältnis kam die Wählerschaft der SPD mit einem Frauenanteil von 50,3 % und einem Männeranteil von 49,7 % am nächsten. Die größte Abweichung vom Durchschnitt trat bei der AfD auf, die 63,3 % ihrer Zweitstimmen von Männern erhielt.

Während sich die Wählerschaft von FDP (55,1 %) und DIE LINKE (53,5 %) ebenfalls zu größeren Teilen aus Männern zusammensetzte, erhielten CDU (56,6 %) und GRÜNE (58 %) einen überdurchschnittlichen Anteil ihrer Zweitstimmen von Frauen. (red)