Freiberg am Neckar: Radfahrer schwer verletzt

Ein 43 Jahre alter Radler musste am Donnerstagabend nach einem Unfall in der Württemberger Straße in Freiberg am Neckar mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann war gegen 23.45 Uhr von der Bilfinger Straße kommend Richtung der Autobahnbrücke unterwegs, als er auf eisglatter Fahrbahn gegen die Bordsteinkante rutschte und vom Rad stürzte. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, erlitt schwere Verletzungen. (pol/tm)