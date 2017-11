Bondorf: Fußgänger und Hund beim Überqueren der Fahrbahn angefahren

Schwere Verletzungen hat sich ein 76-jähriger Fußgänger am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Seebronner Straße zugezogen. Er war gegen 18:10 Uhr mit seinem Hund von der Hohenzollernstraße kommend zunächst über ein Wiesengrundstück gelaufen und wollte anschließend die Seebronner Straße überqueren.

Dabei wurde er vom VW Golf einer 24-jährigen Frau erfasst, die in Richtung Ortsausgang fuhr. Der 76-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Angehörige fuhren den verletzten Hund in eine Tierklinik. Am Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. (pol/mp)