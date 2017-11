Handball WM 2017 Frauen: Tschechien gegen Argentinien in der EgeTrans Arena

Vom 1. bis zum 17. Dezember 2017 findet die 23. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland statt. Die EgeTrans Arena in Bietigheim-Bissingen ist Spielort beim WM-Turnier der Frauen

Von Dirk Meyer

Für Handball-Fans in ganz Deutschland ist der Dezember ein besonderer Monat: 24 Frauen-Nationalmannschaftenspielen um den Weltmeister-Titel – und der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat den Auftrag erhalten, die Frauen- WM 2017 auszurichten.

Seit rund zwei Jahren ist klar, dass einer der insgesamt sechs Spielorte des Turniers in der Region Stuttgart liegt: In der EgeTrans Arena in Bietigheim-Bissingen werden von Samstag (2. Dezember) bis Freitag (8. Dezember) alle Begegnungen der Vorrundengruppe B ausgetragen.

In dieser Gruppe kämpfen die Auswahlen Norwegens, Schwedens, Ungarns, Argentiniens, Polens und der Tschechischen Republik um den Einzug in die K.o.-Phase. Auftakt ist dabei am Samstag mit den Partien Tschechien gegen Argentinien (Anpfiff: 14 Uhr), Schweden gegen Polen (18 Uhr) und Norwegen gegen Ungarn (20.30 Uhr).

Auch an den anderen vier Spieltagen – also am Sonntag (3. Dezember), am Dienstag (5. Dezember), am Donnerstag (7. Dezember) sowie am Freitag (8. Dezember) – startet jeweils eine WM-Partie in der EgeTrans Arena um 14 Uhr, 18 Uhr und 20.30 Uhr.

Zum Abschluss gibt es dabei ein echtes Topspiel: Das 15. und letzte WM-Spiel, das in Bietigheim-Bissingen stattfindet, ist das skandinavische Duell zwischen Norwegen und Schweden. Mehr Infos: www.dhb.de/handballwm2017