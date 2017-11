Neueröffnung Mode-Shop „Omonia“

Im Heusteigviertel im Süden hat die Stuttgarter Modedesignerin Nora Erdle einen Shop eröffnet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Süd. Seidenkaftans in allen Farben gibt es in Nora Erdles Shop zu kaufen. Die weiten Gewänder gehören im Orient zur normalen Kleidung und sind sehr bequem. Männer und Frauen können sich in ihrer Lieblingsfarben-Kombination ein Unikat anfertigen lassen. Den Shop gibt es bisher nur im Netz, ein Offline-Store könnte folgen.

Erdle stellt ihre Designs in Zusammenarbeit mit einem irakischen Flüchtling her und vertreibt es online. Die Seidenstoffe sind zumeist Restposten, die sie aus Italien bezieht – deswegen ist auch jedes Stück ein Unikat.

Mittlerweile verkauft Erdle ihre Kaftane in die ganze Welt – Instagram sei Dank.

www.omoniaofficial.com /

https://www.instagram.com/omoniaofficial/