Eislingen – Fünf Verletzte nach Brand

In einem Haus in Eislingen brannte es am Sonntagnachmittag. Der Brand wurde kurz vor 17 Uhr entdeckt. Zu dieser Zeit stand im Untergeschoss Müll in Flammen. Der lagerte im Treppenhaus. Feuerwehr und Polizei räumten das Mehrfamilienhaus in der Staufeneckstraße. Von den Bewohnern mussten sich 13 ärztlich untersuchen lassen.

Fünf davon brachte der Rettungsdienst zur Behandlung in die Klinik. Sie erlitten leichte Verletzungen durch den Rauch. Derweil löschte die Feuerwehr den Brand recht schnell. So beschränkte sich der Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Die Ursache des Brandes muss jetzt die Polizei ermitteln. Sie schließt eine Brandstiftung nicht aus. (pol/mp)