An Silvester einen Blick in die Zukunft wagen

Bald steht Silvester vor der Tür und der ein oder andere stellt sich zum Jahreswechsel die Frage, wie das nächste Jahr wird. Was erwartet mich 2018? Werde ich beruflich Erfolg haben oder meine große Liebe kennenlernen? Um diese und andere Fragen zu beantworten, sind auf den meisten Silvesterpartys Orakel wie Bleigießen oder Kartenlegen ein wichtiger Bestandteil eines geselligen Abends.

Bleigießen

Auch wenn Bleigießen schon bei den alten Römern verbreitet war und somit eine lange Tradition hat, ist es heutzutage ein Brauchtum, das am Silvesterabend eher in wenig ernster Weise begangen wird. Nichtsdestoweniger ist Bleigießen ein Highlight einer gelungenen Silvesterparty und leicht umzusetzen. Sets aus dem Supermarkt enthalten mehrere kleine Metallstücke, einen hitzebeständigen Löffel sowie eine Bedeutungsliste zur Deutung der Formen. Das Metallstück setzt man auf den Löffel und erhitzt es über einer Kerze; sobald es flüssig geworden ist, gießt man das Blei in Wasser. Das flüssige Metall erstarrt sofort zu einer Form, die man mit der beiliegenden Bedeutungshilfe interpretiert. Durch das Bleigießen soll in erster Linie vorausgesagt werden, was das neue Jahr für einen bereithält.

Kartenlegen

Auch Tarotkarten sind ein beliebtes Mittel, um Hilfe bei Entscheidungsfragen zu bekommen und herauszufinden, was die Zukunft bringt. Tarotkartenlegen ist damit eine Beschäftigung wie gemacht für den Silvesterabend. Jede der 78 Bildkarten hat ihre eigene Bedeutung und wird im Kontext zu den Karten, die in ihrer Nähe liegen, interpretiert. Je erfahrener man ist, desto komplexere Lege-Methoden kann man anwenden. Doch auch wenn man ein Einsteiger in die Welt des Tarots ist: Fast jeder fürchtet sich vor dem Tod. Dabei repräsentiert die Tarotkarte „Der Tod“ laut Viversum nicht nur einen schmerzlichen Verlust, sondern steht gleichzeitig auch für einen Neuanfang und ein aufgehendes Bewusstsein. Auch wenn dieses Orakel natürlich nicht die gegenwärtige Situation des Fragenden kennt, ist die Interpretation dennoch interessant und unterhaltsam.

Glückskekse

Bekannt sind Glückskekse vor allem aus chinesischen Restaurants, doch ursprünglich stammen sie aus Japan. In Europa und den USA werden sie traditionell zur Verabschiedung nach dem Essen gereicht; im Inneren enthält das knusprige Süßgebäck einen Papierstreifen mit einer Zukunftsdeutung oder einem Sinnspruch, der zum Nachdenken anregt. Im Dezember können Glückskekse oft im Supermarkt gekauft werden, doch wenn man eine eigene Silvesterparty ausrichtet, dann kann man die leckeren Orakel auch selbst backen und seine Gäste mit persönlichen Neujahrswünschen überraschen.