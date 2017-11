Neueröffnung: „Wein-Moment“ in der Stadtmitte

In der Hauptstätter Straße 112 gibt es für Fans des Rebensaftes seit kurzem eine neue Anlaufstelle.

Von Alexander Kappen

Stadtmitte. Weiß, rot oder Rose – spritzig, fruchtig oder trocken? Im neuen Feinkost-Shop „Wein-Moment“ in der Hauptstätter Straße kann man sich selbst diese Fragen beantworten. Es gibt hier reichlich Auswahl an Wein aus aller Welt. In jeder Preisklasse!

Anna-Lisa Wenzler betreibt gemeinsam mit ihrer Schwester den Laden rund um den Rebensaft. Weiße hohe Wände, viel Licht und tolle Holzregale in den die Rebensäfte gelagert sind – das Ambiente lädt zum Verweilen ein. Hipp: Es gibt immer wieder Workshops zum Thema Wein in den Räumlichkeiten wo man sich als Laie auch etwas Fachwissen aneignen kann.

Wein-Moment, Hauptstätter Straße 112, 70173 Stuttgart, Tel. 0711/25 51 45 33

Öffnungszeiten Di-Sa 11-19:30 Uhr

www.wein-moment.de