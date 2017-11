Herrenberg: 23-Jähriger in U-Haft – wegen Zigarette

Wegen einer Zigarette wurde ein 23 Jahre alter Mann am Montagabend am Bahnhof in Herrenberg wohl kriminell und sitzt nun in Untersuchungshaft. Kurz nach 22.00 Uhr ging der Tatverdächtige auf eine Gruppe zu, die sich im Bereich des Treppenaufgangs im Bahnhof Herrenberg aufhielt, und forderte eine Zigarette.

Die vier jungen Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren lehnten dies ab, worauf der 23-Jährige sich auf den Bahnsteig begab. Nur wenig später kehrte er, nun mit Sturmhaube und Wollmütze maskiert, zurück. Der Tatverdächtige ging direkt auf den 19-Jährigen zu und verlangte erneut die Herausgabe einer Zigarette.

Als dieser wieder verneinte, zückte der Tatverdächtige ein Messer und wiederholte seine Forderung ein drittes Mal. Hierauf übergab ihm der junge Mann eine Zigarette und der 23-Jährige ging zum Bahnsteig zurück. Die jungen Männer alarmierten hierauf die Polizei, die den Tatverdächtigen nach einer kurzen Fahndung noch am Bahnhof vorläufig festnehmen konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erfolgte am Dienstag die Vorführung beim Haftrichter des Amtsgerichts Böblingen. Der Richter erließ einen Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen den Tatverdächtigen, setzte diesen in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. (pol/mp)